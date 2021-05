Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca tulpina indiana care a dus la crearea unei situații critice in India a fost indentificata in peste 17 țari, printre care și SUA, Belgia, Elveția sau Italia. Tulpina indiana a virusului conține doua mutatii cu proteina spike, fapt ce poate scadea eficienta anticorpilor.Doar…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca a fost identificata o varianta "indiana" a coronavirusului, B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, sosita in Romania in urma cu o luna. Varianta difera de cea identificata initial de PHE England care ar fi generat situatia epidemiologica actuala din…

- In ultima saptamana, numarul infectarilor cu tulpina COVID din Marea Britanie a crescut cu aproape 100, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Pana in data de 18 aprilie, au fost realizate 1.502 secventieri, fiind confirmate 955 cazuri…

- Varianta britanica a virusului SARS-CoV-2 a devenit complet dominanta in Romania și, mai mult, la Suceava a fost depistata deja o mutație „ingrijoratoare” a acestei tulpini, la un pacient care nu a...

- Varianta britanica a Covid circula deja in 62% din județele țarii, arata o analiza publicata luni de INSP. Din data de 22 februarie 2021, rata de confirmare a crescut cu 18%, transmite Mediafax. Cele mai multe cazuri confirmate cu varianta britanica s-au inregistrat la grupa de varsta 45-54…

- Oriunde a aparut, noua varianta de coronavirus s-a raspandit foarte repede si Romania nu va fi exceptia de la regula, crede dr. Octavian Voiculescu, cercetator roman la Cambridge. Cat de mult circula acum la noi nu putem sti, pentru ca tara noastra nu face supraveghere epidemiologica. O alternativa…

