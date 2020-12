Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat se plaseaza pe primul loc in optiunile electoratului, la alegerile parlamentare desfașurate astazi, 6 decembrie 2020, potrivit sondajului de tip exit-poll realizat de CURS-Avangarde. Potrivit cercetarii sociologice, singura realizata in teren in ziua votului, social-democratii…

- Libertatea va prezinta o serie de interviuri electorale publicitare, platite de USR-PLUS, prin care acest partid iși prezinta candidații la Camera Deputaților și Senat. Discuția reporter-invitat este libera, intrebarile nu au fost discutate. Astazi discutam cu Oana Țoiu, candidat pe lista de București…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca astazi, 18 noiembrie 2020, a adoptat Hotararea nr. 26/2020 privind aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din strainatate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și unele masuri pentru buna organizare a acestora,…

- USR Prahova cere "demisia imediata" a lui Catalin Predoiu, spunând ca "integritatea unui ministru al Justiției trebuie sa fie dincolo de orice îndoiala". Unul dintre argumente este ca Predoiu candideaza pentru un loc de deputat pe aceeași lista a PNL Prahova pe care se…

- Cosmin Tarai, presedintele organizatiei PMP Italia, se arata indignat de felul in care au fost distribuiti candidatii la alegerile parlamentare din 6 decembrie, facand referire in special la candidatii din circumscriptia 43 Diaspora. Tarai se rupe de linia partidului și nu susține candidații formațiunii,…

- Prima zi de campanie. Urmeaza o luna de viata agitata. Partidele vor da tot ce pot pentru a obtine rezultate cat mai bune. Se poate spune ca va fi o lupta stransa? Potrivit unor sondaje, diferenta dintre cele doua partide mari este de doar 3 procente. Acest lucru poate insemna ca, in functie de cum…

- O lege privind acordarea indemnizatiei de scurta durata pentru angajați a fost adoptata tacit de Senat. Proiectul inițiat de parlamentari PSD și Pro Romania merge la Camera Deputaților in calitate de camera decizionala.Citește și: Cozmin Gușa uimește: 'Mi-a șoptit o 'pasarica' bine informata…

- Cetatenii romani cu drept de vot aflati peste hotare vor avea la dispozitie doua zile – sambata, 5 decembrie si duminica, 6 decembrie – sa isi exprime optiunea la alegerile parlamentare, conform proiectului de lege aprobat, ieri, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 184 de voturi…