Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au descoperit ca in abisul Oceanului Pacific, in conditii de intuneric total, in mod surprinzator, se produce oxigen, transmite luni AFP, potrivit Agerpres. Cercetatorii spun ca oxigenul nu provine de la organisme vii, ci de la pietre ce contin metale, fapt care pune sub semnul intrebarii…

- Imaginile extraordinare cu Donald Trump cu sange pe fața și cu pumnul ridicat, in timp ce e evacuat in graba de pe scena de catre Secret Service, nu doar ca fac istorie, ci ar putea sa schimbe soarta alegerilor prezidențiale din noiembrie, scrie BBC.

- Spectacol pe cer, luni seara, in vestul Romaniei. Locuitorii localitații Mașloc, din județul Timiș, au fost martorii apariției unui nor sub forma unui OZN. De... The post Fenomen meteo spectaculos in Arad și Timiș. Un nor sub forma unui OZN a aparut pe cer appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- „China este principalul facilitator al agresiunii de razboi a Rusiei impotriva Ucrainei” Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca prezența Australiei, Japoniei, Noii Zeelande și Coreei de Sud la summitul NATO demonstreaza ca lumea devine mai complexa. Vorbind la „Face the Nation”…

- Luni seara, 10 iunie 2024, pe cerul orașului Deva a avut loc un fenomen rar și spectaculos: norii Mammatus au creat o imagine impresionanta.Norii Mammatus reprezinta o formațiune noroasa rara și impresionanta, remarcabila prin aspectul lor unic.

- Un fenomen incredibil a facut spectacol in Romania. Au aparut fulgere de culoare mov, care au colorat cerul. Imaginile surprinse in urma cu puțin timp sunt de-a dreptul fascinante. Iata in ce loc au fost vazute. Dupa Aurora Boreala, acest fenomen a surprins toți romanii!

- FOTO: Fenomen spectaculos, vizibil pe cer, intr-o localitate din Alba. Un halou superb a aparut duminica, in jurul soarelui Fenomen spectaculos, vizibil pe cer, intr-o localitate din Alba. Un halou superb a aparut duminica, in jurul soarelui Un fenomen spectaculos a fost vazut miercuri pe cerul din…

- Au aparut reguli noi in ceea ce privește acordarea voucherelor de vacanța. Guvernul a decis ca o parte din tichete vor impozitabile, iar suma retrasa va merge catre CASS. Totodata, o schimbare legislativa va face ca ele sa fie doar pe suport electronic, fiind totul intr-o continua digitalizare.