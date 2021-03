Noul Einstein: Philippe Guillemant

Spatializarea timpului este ceea ce se petrece in „cutia neagra” a unui decedat care a trecut prin moarte cu o constienta indeajuns de evoluata. Constienta umana a atins acest grad de evolutie pe vremea Egiptului antic. Cunoasterea post-mortem a reaparut, mai apoi, independent de Cartea egipteana a mortilor, in budismul tibetan. Ezoteric, a fost prezenta dupa secolul al XIII-lea, si in crestinism. Exoterizarea acestui crestinism a avut loc imediat dupa 1900. Rudolf Steiner, autorul faptei, a fost dezamagit ca in Franta nu au prins aproape deloc aceste cunostinte (pe care el le-a numit antroposofie).…