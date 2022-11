Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a incarcat a treia transa pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania”, valoarea totala a acesteia fiind de peste 590 de milioane de lei. Banii au ajuns la aproximativ 2,4 milioane de romani, precizeaza institutia printr-un…

- Deși au fost anunțați ca nu au voie sa foloseasca tichetele sociale de 250 lei decat pentru achiziționarea anumitor alimente de baza, foarte mulți romani n-au ținut cont de acest sfat și au facut greșeala de a trece in coșul de cumparaturi și alte produse, de la mancare pentru animale, detergenți și…

- Cand intra a doua transa de tichete sociale 2022, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Peste 2,5 milioane de romani asteapta banii din cadrul pachetului „Sprijin pentru Romania”. Mai multe amanunte, in randurile de mai jos ale articolului. Cand se alimenteaza cardurile din cadrul…

- Social Ajutoare in valoare de 500 lei pentru rechizite și imbracaminte pentru preșcolarii și elevii din familii defavorizate septembrie 6, 2022 08:55 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), va acorda in acest an școlar…

- Procurorii anticorupție au deschis un dosar penal in care Dan Dumitrescu (PSD), in prezent secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, este suspect de trafic de influența in perioada in care era consilier in Ministerul Sanatații, potrivit G4Media. „In perioada februarie – august…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat ca a incarcat, vineri, o noua transa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul ”Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a transei II se ridica la aproape 600 de milioane de lei, scrie News.ro. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a incarcat, vineri, 26 august, o noua tranșa de 250 de lei pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijiin pentru Romania”. Valoarea totala a tranșei a II-a se ridica la aproape 600.000.000 lei, se arata intr-un comunicat de presa emis de minister.…

- ”Pentru a sustine mediul de afaceri in circumstantele exceptionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum si crizele produse de razboiul din Ucraina, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a lansat o serie de masuri, printre care…