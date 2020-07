Noul ecorobot miniatural curăță apa de microplastic Oamenii de știința din Țarile de Jos au creat un microrobot care poate funcționa in apa și o poate curața de deșeuri — inclusiv de microplastic. Dispozitivul este complet "verde", nu emite substanțe daunatoare in mediul inconjurator. Cercetatorii de la Universitatea de tehnologie din Eindhoven au prezentat un robot mic, care este fabricat din polimeri cu reacție rapida; dispozitivul se mișca sub Citeste articolul mai departe pe noi.md…

