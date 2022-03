Noul drum al petrolului rusesc ieftin A existat o creștere semnificativa a livrarilor de petrol rusești cu destinația India incepand cu luna martie, dupa ce a inceput invazia armatei lui Putin asupra Ucrainei – iar China pare hotarata sa cumpere mai mult petrol din Rusia la reduceri mari. Acest lucru ar marca un contrast puternic fața de retorica dintre marile puteri […] The post Noul drum al petrolului rusesc ieftin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor livra UE cel putin 15 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat pana la sfarsitul acestui an și cel puțin 50 miliarde metri cubi in fiecare an, cel puțin pana in 2030, a anunțat președintele american Joe Biden, vineri, 25 martie, dupa ce Washingtonul și Bruxellesul au ajuns la un acord…

- Mesajul lui Biden l-a vizat și pe președintele Chinei, caruia i-au fost deja transmise ferm consecințele pe care le va suporta, in caz ca il va sprijini pe Putin in razboiul din Ucraina. "Ziua de azi marcheaza o luna de cand Rusia a inceput carnagiul in Ucraina. Foarte mulți ucraineni refugiați iși…

- Președintele rus Vladimir Putin intenționeaza sa participe la un summit G20 care va fi gazduit de Indonezia la sfarșitul acestui an, a declarat miercuri (23 martie) ambasadorul Rusiei la Jakarta, respingand sugestiile unor membri ca țara sa fie exclusa din grup. „Va depinde de multe multe lucruri, inclusiv…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, sambata, ca cel mai probabil conflictul dintre Rusia si Ucraina va mai dura cateva saptamani, pentru ca in acest moment nu se observa o incetinire din parrea Federatiei Ruse. Geoana a precizat ca spera ca va fi posibila o formula diplomatica…

- Emisiunea canalului de televiziune de stat rusesc Russia-1 a ieșit din script luni seara, cand invitații s-au apucat sa denunțe razboiul din Ucraina, scrie publicația rusa de limba engleza The Moscow Times. Un popular talk-show difuzat de canalul Russia-1, „Serile cu Vladimir Soloviov”, prezentat de…

- “Am luat nota de afirmațiile false ale Rusiei despre presupusele laboratoare de arme biologice din SUA și de dezvoltarea unor arme chimice in Ucraina. Am vazut, de asemenea, oficiali chinezi facand ecou aceste teorii a conspirației. Acest lucru este absurd. Este genul de operațiune de dezinformare pe…

- Organizația Națiunilor Unite va susține o ancheta in ceea ce privește acuzațiile aduse Rusiei privind incalcarile legislației internaționale. Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU a aprobat vineri inființarea unei comisii de ancheta independente ca urmare a invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunța…

- "Noi trebuie sa ne uitam in jur, și la noi, și la alți, pentru ne putea sa seama ce se intampla și daca lucrurile care se intampla in Ucraina se pot extinde catre vest. Cand s-a anunțat prima data a atacului asupra Ucrainei, pe 16 februarie, era Olimpiada din China.Putin era pregatit atunci, pe surse…