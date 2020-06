Calin Radu Oancea, om de afaceri și politician controversat, a fost numit pe ascuns in perioada starii de alerta director general al fabricii publice SC Clujana SA, patronata de Consiliul Județean Cluj. La fel de puțin cunoscuta este și asocierea lui Oancea cu un condamnat din dosarul „mafiei carnii stricate”, o afacere de 15 milioane de euro, care a pus in pericol sanatatea consumatorilor, dar și bugetul statului, prin evaziune fiscala. Datorii enorme, de peste un milion de euro, participari in case de amanet, țepe imobiliare, toate se regasesc in palmaresul noului director al fabricii Consiliului…