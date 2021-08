Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Mițu este noul director general interimar al Colterm: „Prioritatea mea este sa pregatim compania pentru iarna” Consiliul de Administrație al Colterm S.A. l-a numit pe Cristian Mițu in funcția de director general interimar al companiei pentru o perioada de 4 luni. Noul director a anunțat prioritațile…

- Prezenti in spatiul public cu o retorica vehementa si imaginea de aparatori ferventi ai drepturilor cetatenesti, consilierii locali USR PLUS si PMP si-au dat in petic, in plina sedinta a Consiliului Local Baia Mare. Bogdan Hodorogea si Bogdanel Gavra se pretind a fi lideri de opinie ai comunitatii,…

- Noua organigrama a Primariei Timișoara a fost intens dezbatuta in ședința consiliului local care a avut loc marți dupa-amiaza. Vineri, primarul Dominic Fritz a anunțat ca nu vor fi dați angajați afara chiar daca vor fi desființate 80 de posturi. Majoritatea nu sunt oricum ocupate, iar angajații de pe…

- Adrian Semcu a fost schimbat din funcția de director general al operatorului de apa și canal HidroPrahova, funcție pe care a ocupat-o timp de șase ani, din luna mai 2015 și pana la sfarșitul lunii mai 2021. Noul director al HidroPrahova este tot un liberal, Liviu Ilași, cel care, din decembrie 2012…

- Transparentizarea este in continuare o prioritate pentru administrația Fritz. Edilul-șef a vorbit, intr-un interviu pentru G4Media, despre cum trebuie sa aduca administrația publica locala in secolul XXI, dar și despre Colterm și certificatele anti-poluare. La anul, societatea de termoficare se va concentra…

- Consilierii locali din Timișoara s-au adunat, astazi, in adunarea generala a acționarilor de la Colterm SA pentru a discuta despre situația dezastruoasa a companiei de termoficare, agravata de amenda de peste 106 milioane lei primita pentru ca nu au fost achiziționate certificatele pentru gazele de…