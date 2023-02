Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, din Elveția, primise moștenire de la verișoara ei o proprietate de 3 milioane de euro. Numele acesteia a fost trecut pe un testament scris de mana, dar fara semnatura defunctei. Femeia nu s-a putut bucura de avere, dupa o decizie a instanței de judecata, potrivit ziarului austriac Heute.Potrivit…

- Fostul sef al diplomatiei americane Henry Kissinger a pledat marti pentru un sprijin continuu pentru Ucraina pana se ajunge la o incetare a focului si a declarat ca sprijina aderarea acestei tari la NATO, relateaza AFP. "Inainte de acest razboi, m-am opus ca Ucraina sa devina membra a NATO, deoarece…

- Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Sebastien Haller, vindecat de cancer, a inscris trei goluri in meciul amical castigat in fata formatiei FC Basel, vineri, scor 6-0, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Bogdan Dumitru Dumitrascu, la data faptei director general adjunct al Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura A.P.I.A. , in…

- Cu ocazia aniversarii a 144 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Florin Vizan, director general al CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: Implinirea a 144 de ani de cand Dobrogea a revenit in granitele Romaniei este un moment extrem…

- Cu ocazia aniversarii a 144 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Aurel Presura, director general RAJA Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: "Dobrogea, tinutul dintre ape"...Aceasta metafora are o semnificatie aparte pentru noi, cei de la compania de apa RAJA SA Apa, cel…

- Simona Radiș, Ancuța Bodnar, Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan vor fi prezenți la un adevarat regal al acestui sport care va fi organizat la Basel, in Elveția. Cei patru canotori romani vor participa la o cursa inedita, un concurs organizat in perioada 18-20 noiembrie, dupa care vor reveni in țara pentru…