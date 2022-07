Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) a votat noul director general al companiei in persoana lui Sorin Radu Paun. CNAB opereaza cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda din Otopeni, dar și Aeroportul Baneasa, pe care incearca sa il operaționalizeze in prezent. Anterior numirii, Sorin Radu Paun a fost director la SAT Reabilitare-Reciclare, in cadrul grupului de companii STRABAG. Paun a fost și consilier in cadrul Secretariatului General al Guvernului. The post Noul director al CNAB este Sorin Radu Paun appeared first on Puterea.ro .