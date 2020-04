Noul decret prezidențial: Câte persoane pot participa la slujbele religioase Decretul prezidențial de prelungire cu 30 de zile a starii de urgența, semnat marți președintele Klaus Iohannis, nu mai limiteaza la 8 persoane numarul celor care pot participa la slujbele religioase, inclusiv cununii, inmormantari, botez. Actul prevede ca, in aceasta privința, se vor respecta “normele canonice”. “Slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial in Romania pot oficia in The post Noul decret prezidențial: Cate persoane pot participa la slujbele religioase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

