Noul Dacia Duster Commando. Cum arată SUV-ul românesc utilizat de forțele speciale SUV-ul fabricat la Mioveni este intr-o continua dezvoltare. Daca pentru clienții normali incepe sa dezvolte o gama de confort, cei de la Dacia au lansat și o gama destinata forțelor speciale ale Armatei Romane. Inginerii de la fabrica Dacia din Mioveni au pus bazele unui model robust și ușor de modificat au fost realizate mai multe variante cu specificații guvernamentale. O astfel de versiune denumita Dacia Duster Commando a fost special adaptata pentru a indeplini cerințele specifice ale operațiunilor militare, conform promotor.ro . SUV-ul are un șasiu ranforsat, a primit o serie de elemente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a Senatului, mai multe amendamente urmand a fi dezbatute. Proiectul privind pensiile de serviciu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, dupa ce comisiile de specialitate au dat, marti, un raport comun favorabil cu amendamente…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, despre proiectul pensiilor speciale, care se afla in dezbatere la Senat, ca nu se pronunta pana cand legea nu ajunge la promulgare insa a precizat ca pensiile sunt o tema foarte foarte serioasa si nu numai pentru pensionari ci si pentru politicieni.…

- Ministrul Fondurilor Europene susține ca Romania are timp pana in luna iunie sa rezolve problema reformei pensiilor speciale. Altfel, am putea pierde bani din PNRR. El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu experții Bancii Mondiale, se va gasi o formula ca…

- Ion Iliescu, fostul președinte al țarii si primul om care a condus Romania dupa indepartarea regimului comunist , are o pensie formata din doua elemente. Suma totala ajunge la mii de euro. Ion Iliescu are o pensie de 3.916 lei. Insa, la aceasta se adauga o indemnizație pentru ocuparea funcției supreme…

- O informație aparuta in The Washington Post , potrivit careia Pentagonul a cerut in secret Congresului reluarea programului de finanțare a US Special Operation Forces (trupele speciale ale SUA), naște temeri ca acestea vor fi trimise in Ucraina. In ultimele razboaie ale SUA, prezența lor in teatrele…

- Liderul Statului Islamic din Somalia a fost depistat și ucis de forțele speciale americane intr-un complex de peșteri. Forțele americane au ucis un lider al Statului Islamic, Bilal al-Sudani, și 10 dintre subordonații sai in nordul Somaliei, spun oficialii americani. Acesta a fost ucis dupa ce forțele…

- Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), prezenți la centrala nucleara de la Zaporijjea, raporteaza ca in apropierea unitații au loc explozii puternice, indicand operațiuni militare constante. „In ultimele zile și saptamani, echipa de securitate nucleara și fizica a AIEA de la…

- Proiect inedit intr-un cinematograf din Romania, care-și propune sa organizeze o serie de proiecții speciale de film la care sa poata fi prezente mamele cu bebeluși. Proiectul este inițiat de Cinematograful Victoria din Timișoara , care a anunțat ca va organiza o serie de proiecții speciale de film…