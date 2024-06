Noul criteriu de alegere a primarului, vârsta. Cel mai mare câștigă scaunul de edil Alegerile de anul aceasta au fost de-a dreptul controversate și fac valuri chiar și la momentul actual. Dupa ce doi candidați au obținut același numar de voturi, a fost ales primar unul singur, dupa un criteriu care a șocat pe toata lumea: varsta. Astfel, cel mai batran a avut prioritate. Cum a fost ales primarul […] The post Noul criteriu de alegere a primarului, varsta. Cel mai mare caștiga scaunul de edil appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

