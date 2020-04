Stiri pe aceeasi tema

- 4 ventilatoare pulmonare la 12 milioane de oameni. OMS se teme ca in țarile mai sarace pandemia ar putea provoca un dezastruAfrica gazduieste peste 1.2 miliarde de suflete, dar este, potrivit OMS, cel mai nepregatit continent pentru a se lupta cu pandemia de coronavirus, relateaza Mediafax.…

- Africa ar putea deveni noul epicentru al pandemiei. Semnalul de alarma a fost dat de catre Organizația Mondiala a Sanatații, care a anunțat ca, in ultima saptamana, numarul imbolnavirilor și al deceselor provocate de COVID-19 a crescut dramatic.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat duminica peste 82.000 noi cazuri de COVID-19 in intreaga lume, ridicand numarul total la nivel global la 1.133.758 de cazuri, in timp de numarul deceselor a ajuns la 62.884, cu 5.799 mai mult decat in ziua precedenta, relateaza EFE. Pandemia afecteaza…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS. „Aceasta este prima pandemie cauzata de un coronavirus”, a adaugat el. Și…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a respins informatiile conform carora ar fi fost descoperit un tratament impotriva noii epidemii izbucnite in China, precizand ca acesta nu poate fi descoperit prea curand.

- Pojarul este mortal in zonele sarace ale lumii iar in Congo a ucis pana acum mai bine de 6.000 de oameni. O boala banala a copilariei, cum este considerata la noi și impotriva careia copiii sunt vaccinați semana moarte in Africa iar cei mai expuși sunt copiii de pana in 5 ani. Organizația Mondiala a…

- Marile companii chineze se implica in lupta impotriva coronavirusului. Și Bill Gates a promis ca va dona o suma considerabila pentru descoperirea cat mai rapida a unui vaccin, transmite Mediafax.Potrivit YahooNews, Jack Ma, cel mai bogat om din China și fondatorul Alibaba, va dona 14,5 milioane de dolari…

- Comisia a lansat o procedura de urgența pentru accesarea de fonduri din programul sau de cercetare și inovare, banii urmand sa finanțeze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecințele unei raspandiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat…