- O femeie in varsta de 74 de ani din Elvetia a murit joi dupa ce a contractat noul coronavirus, fiind primul deces provocat de COVID-19 in acesta tara, unde boala se raspandeste rapid. Femeia era internata la Spitalul Universitar din Lausanne din cantonul Vaud inca de marti, conform politiei. Autoritatile…

- Epidemia de coronavirus continua sa se extinda cu sute de cazuri noi care apar zilnic in Europa. In America, guvernatorul Californiei a declarat stare de urgența, dupa ce in stat s-a inregistrat primul deces.

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca pune la dispozitia statelor emergente si celor cu venituri scazute 50 de miliarde de dolari prin facilitatea sa de finantare rapida, pe fondul epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Xinhua, potrivit Agerpres.

- Noul coronavirus se raspândește acum mult mai rapid în afara Chinei decât în aceasta țara de origine, aeroporturile din țarile afectate majorând masurile de filtrare a calatorilor, transmite Reuters. China continentala a raportat 125 de cazuri noi, ridicând…

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…

- Epidemia de Coronavirus a explodat peste noapte in Italia, tara cu cea mai mare comunitate de romani! Doi oameni au murit si zeci de pacienti s-au infectat in doar cateva ore. Virusul, care se raspandeste inspaimantator de repede, a inchis scoli si magazine, si tine populatia baricadata in case. Romanii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a declarat epidemia de coronavirus ca fiind o urgenta globala pentru sanatate, anunta BBC, citat de observator.tv. OMS a decis sa declare stare de urgenta, desi in urma cu cateva zile preciza ca nu sunt inca motive pentru a face acest lucru. Dupa ce virusul din China…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat, joi, ca epidemia de coronavirus este urgența publica internaționala, potrivit New York Times. Oficialii chinezi spun ca 170 de oamenii au murit din cauza virusului misterios.