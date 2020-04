Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a declarat miercuri ca SUA au pierdut ocazia istorica de a ridica sanctiunile impotriva Iranului in timpul pandemiei de coronavirus, chiar daca, dupa cum a subliniat liderul iranian, aceste sanctiuni nu au impiedicat lupta Teheranului impotriva noului tip de coronavirus,…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters.Romania,…

- Guvernul spaniol vrea sa prelungeasca pentru inca 15 zile actuala stare de urgenta de 15 zile pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, au relatat duminica ziarele El Pais si El Mundo, citate de Reuters.Starea de urgenta nationala, anuntata la 14 martie, le interzice cetatenilor…

- Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- Rusia nu va opri lupta impotriva terorismului in regiunea siriana Idlib pentru a rezolva criza migratiei in Europa, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa comune cu omologul sau finlandez, potrivit Reuters. Moscova este dispusa sa contribuie…

- UPDATE – O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…