Noul coronavirus - Lista statelor care își evacuează cetățenii din China, începând de astăzi / În câte țări s-a răspândit virusul Mai multe tari, inclusiv Statele Unite si Franta, se mobilizeaza marti pentru a organiza evacuarea cetatenilor lor din Wuhan, epicentrul epidemiei de pneumonie virala al carei bilant a depasit deja pragul de 100 de morti în China si care a infectat peste 4.500 de persoane, Alti 50 de bolnavi au fost identificati în restul lumii, iar 12 state au fost afectate de noul virus, din Asia si Australia si pâna în Europa si America de Nord, scrie AFP.

Wuhan, metropola din centrul Chinei unde a aparut în decembrie noul tip de coronavirus, apoi aproape întreaga provincie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

