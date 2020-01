Noul coronavirus din China: Lista țărilor unde s-au înregistrat cazuri de infectări Bilantul epidemiei coronavirus, un virus din familia SARS (Sindromul Acut Respirator Sever), a ajuns la 2.744 de cazuri confirmate în China, unde s-au înregistrat 81 de decese de la începutul raspândirii sale, în decembrie, pornind din orasul chinez Wuhan. Redam în continuare lista tarilor si teritoriilor care au anuntat cazuri de îmbolnaviri cu noul tip de coronavirus, potrivit AFP.

China - 2.744 de cazuri confirmate

Circa 2.744 de persoane au fost infectate în China, unde 81 de pacienti au decedat, potrivit celui mai recent bilant prezentat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei coronavirus, un virus din familia SARS (Sindromul Acut Respirator Sever), a ajuns la 2.744 de cazuri confirmate in China, unde s-au inregistrat 81 de decese de la inceputul raspandirii sale, in decembrie, pornind din orasul chinez Wuhan. Redam in continuare lista tarilor si teritoriilor…

- Iata care este lista tarilor care au anuntat cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, conform AFP. In China circa 2.744 de persoane au fost infectate. Cel mai recent bilant, prezentat de autoritati luni, este de 81 de pacienti care au decedat. Un numar de alte 24 de decese au fost…

- Bilantul epidemiei de infectari cu coronavirus, un virus din familia SARS (Sindromul Acut Respirator Sever), a ajuns la 2.744 de cazuri confirmate in China, unde s-au inregistrat 80 de decese de la inceputul raspandirii sale, in decembrie, pornind din orasul chinez Wuhan. Lista tarilor si teritoriilor…

- Oficialii chinezi au anunțat ca numarul persoanelor ucise de coronavirus a sarit de 80, duminica.Viteza cu care se raspandește coronavirusul este amețitoare, iar numarul victimelor crește de la zi la zi, estimarea fiind ca fiecare bolnav infecteaza alte doua, trei persoane. Din acest motiv, chinezii…

- Al cincilea caz de coronavirus a fost confirmat în Statele Unite, fiind al treilea caz confirmat în SUA duminica, au informat oficiali din domeniul sanatații, relateaza Mediafax citând site-ul postului ABC News. Cel mai recent caz a fost anunțat din Arizona. Celelalte doua cazuri…

- China a anuntat sambata extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de milioane de persoane. Cinci orase din provincia Hubei (centru) au fost adaugate celor…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- In luna august, Administratia SUA a stabilit ca Beijingul manipuleaza valoarea monedei sale nationale (yuan). Era pentru prima data dupa anul 1994 cand Washingtonul aplica aceasta eticheta Chinei. "China și-a asumat angajamente executorii de a se abține de la devalorizare concurențiala, promovand…