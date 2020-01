Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii ii sfatuiesc pe cei care calatoresc in aceasta perioada sa nu intre in panica, dar sa respecte aceste masuri, in contextul recomandarilor Organizației Mondiale a Sanatații. Dupa cum se știe, autoritațile sanitare din majoritatea țarilor lumii sunt in alerta din cauza noului coronavirus,…

- Ce este coronavirus Acesta este o afectiune respiratorie, transmisibila, care este similara cu cea a racelilor si gripelor. Noul virus - coronavirus- initial necunoscut pe scara larga pana acum - este asemanator cu SARS - Sindromul Respirator Acut Sever- care a facut prapad, ucigand…

- Autoritațile chineze au actualizat la 25 de morti si peste 800 de imbolnaviri, vineri, bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus. Șapte orașe din China sunt inchise. Celor cinci inchise joi li s-au adaugat vineri Zhijiang și Qianjiang, zone urbane, dar cu multa populație rurala. Alte peste…

- Organizația Mondiala a Sanatații iși reunește miercuri experții pentru a analiza epidemia cu coronavirusul care provoaca pneumonie in China, cat și posibilitatea ca situația sa reprezinte o urgența internaționala, a anuntat luni organizatia, transmite Reuters....

- Numarul oamenilor infectați cu un nou tip de coronavirus s-a triplat in China in timpul weekendului, potrivit datelor oferite luni de autoritați. Cazuri au fost raportate și in alte țari asiatice, noteaza BBC News.Peste 200 de persoane sunt infectate cu virusul misterios in mai multe orașe din China,…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- Maladia a aparut luna trecuta in marele oraș Wuhan (11 milioane de locuitori) și a starnit temeri de o noua resurgența a SARS, care a ucis peste 600 de persoane in China continentala și in Hong Kong intre 2002 și 2003.Este vorba de un coronavirus din familia SARS, care conține un mare numar…

- Peste 5.000 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola din Republica Democrata Congo, aceasta fiind cea mai mare epidemie de rujeola din lume, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), citata de France 24, potrivit Mediafax.Epidemia a lovit țara africana…