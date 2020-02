Stiri pe aceeasi tema

- Situație fara precedent in Italia, provocata de virusul COVID -19. In doar 48 de ore s-au inregistrat trei decese și 152 de cazuri de imbolnaviri. Cei mai mulți pacienți de coronavirus sunt in Lombardia – 110 cazuri confirmate.

- Autoritatile din Buzau sunt in alerta, dupa ce o romanca intoarsa din Italia a anuntat ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. O femeie care a ajuns in aceasta seara din Italia in Buzau a sunat la 112 si a spus ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. Un echipaj…

- Autoritațile sanitare din județul Buzau sunt in alerta de aproximativ o ora, dupa ce o femeie care s-a intors din Italia a sunat la 112 și a spus ca se simte rau și ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de Coronavirus. In aceasta seara, buzoianca a coborat din autocarul care o aducea …

- Specialiștii din cadrul Comitetului pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirus avertizeaza ca Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul virus, din cauza numarului mare de calatorii intre cele 2 țari.

- Autoritatile italiene nu au raportat cazuri de cetateni romani simptomatici cu noul coronavirus, precizeaza Ministerul Sanatatii, care afirma ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul coronavirus pe teritoriul national, din cauza dinamicii calatoriilor cetatenilor romani…

- Alerta de coronavirus in Romania, dupa ce virusul capata amploare in Italia. Tinand cont de faptul ca peste un milion de romani traiesc in aceasta tara, autoritatile din Romania se teme ca virusul va ajunge si la noi. Reprezentanții Comitetului intersectorial pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat ca sunt romani printre cele peste 70 de cazuri confirmate de coronavirus.…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…