​Noul coronavirus: Australia interzice intrarea persoanelor nerezidente care sosesc din China

Stiri pe aceeasi tema

- Mastile sanitare s-au epuizat rapid dupa ce populatia s-a speriat si a incercat sa se previna de virusul ucigas. Asadar, in lipsa mastilor acestia au ales sa se protejeze in locurile aglomerate cu bidoape de apa din plastic puse pe cap. Viralizata prin intermediul retelelor de socializare,…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Australia a confirmat luni un nou caz de "coronavirus Wuhan", al cincilea din aceasta tara, in timp ce in China numarul persoanelor decedate a ajuns la 80 iar cel al imbolnavirilor este de 2.744, transmite EFE, potrivit Agerpres.Noul caz este o studenta de 21 de ani, care a venit la Sidney…

- Hong Kongul interzice accesul in oras al locuitorilor din provincia chineza Hubei, unde a aparut noul coronavirus respirator, China incercand sa previna raspandirea rapida a imbolnavirilor, transmite Reuters.

- Noi imagini terifiante au aparut din China. O filmare arata cadavrele unor persoane ucise de coronavirus, abandonate pe holurile unui spital din Wuhan, printre persoanele care așteapta sa fie consultate de medici.Citește mai mult pe stirileprotv.ro

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Cateva sfaturi pentru reducerea riscului de infecție cu noul virus care a plecat din China și s-a raspandit deja in restul Asiei, in SUA, Europa și Australia, sunt oferite de Serviciul de Ambulanța Romania.Serviciul de Ambulanța Romania ii sfatuiește pe oameni sa evite contactul cu persoane care sunt…

- Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri…