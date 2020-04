Stiri pe aceeasi tema

- Valls subliniaza ca nu vrea sa "dramatizeze", ci sa-i puna in garda pe europeni. In lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, "Uniunea Europeana" si"democratia" isi joaca "viitorul", avertizeaza el. In afara crizei sanitare, ameninta o criza a lipsei de incredere, apreciaza fostul premier francez.…

- Dan Negru s-a aratat ingrijorat despre situația cu care se va confrunta la finalul crizei provocata de pandemia de coronavirus. Prezentatorul de televiziune are o viziune sumbra, chiar apocaliptica, asupra a ceea ce va urma. Dan Negru a facut in repetate randuri declarații despre situația coronavirus…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat in legatura cu "cresterea infioratoare la nivel mondial" a violentei domestice in timpul crizei legate de coronavirus si a indemnat guvernele sa intensifice eforturile de prevenire a violentei impotriva femeilor, intr-un mesaj video duminica, citat…

- Uniunea Europeana va intampina probleme ''existentiale'' in cazul in care nu da dovada de solidaritate in criza privind epidemia COVID-19, a afirmat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene Amelie de Montchalin, transmite AFP. ''Trebuie sa pregatim…

- Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, judetul Buzau, va fi transformat in unitate care sa preia si sa trateze bolnavii de coronavirus. Primarul orasului, Sorin Carjan, spune ca a trimis deja o adresa Ministerului Sanatatii prin care atrage atentia asupra vulnerabilitatilor din unitatea medicala, precum…

- Franta este abia la inceputul crizei cauzate de noul coronavirus si se afla intr-o cursa pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, la inceputul unei reuniuni de criza la sediul Ministerului de Interne francez, potrivit Reuters. ''Suntem…

- Silvio Berlusconi (83 de ani), fostul premier italian și proprietar al Milanului, sprijina financiar lupta contra noului coronavirus prin construirea unui spital cu 400 de paturi la terapie intensiva. Chiar daca a ales sa plece la reședința de pe Coasta de Azur din Nisa, Silvio Berlusconi ramane alaturi…

- Uniunea Europeana isi va inchide "de marti la pranz" frontierele cu exteriorul timp de 30 de zile cu scopul de a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a anuntat luni seara presedintele francez Emmanuel Macron, citat de France Presse. "Toate calatoriile intre tari neuropene si UE vor fi suspendate…