Noul coronavirus afectează mai mult marile oraşe, expuse ani de-a rândul poluării (OMS) Noul coronavirus pare sa afecteze mai mult sanatatea in marile orase, expuse ani de-a randul poluarii si ai caror locuitori sunt mai susceptibili sa contracteze boli, si nu doar respiratorii, fapt ce necesita "o reorganizare" urgenta a marilor urbe, pentru a da prioritate deplasarii pietonale si a le face mai salutare, relateaza FE.



Este ceea ce a avertizat vineri, in cadrul unei videoconferinte, directoarea Departamentului de sanatate publica si mediu din cadrul OMS, Maria Neira, care a insistat ca sanatatea este o chestiune publica care necesita protejarea naturii, acea sursa necesara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus pare sa afecteze mai mult sanatatea in marile orase, expuse ani de-a randul poluarii si ai caror locuitori sunt mai susceptibili sa contracteze boli, si nu doar respiratorii, fapt ce necesita "o reorganizare" urgenta a marilor urbe, pentru a da prioritate deplasarii pietonale si…

- Noul coronavirus pare sa afecteze mai mult sanatatea oamenilor din marile orase, expuși ani de-a randul poluarii. Locuitorii din marile aglomerari urbane sunt mai susceptibili sa contracteze boli, si nu doar respiratorii, fapt ce necesita "o reorganizare" urgenta a acestor orașe, pentru a da prioritate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, joi seara, un nou caz de infectare cu coronavirus in randul angajatilor din Centrala Ministerului, anunța news.ro.”In scopul informarii transparente si corecte a publicului, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de 30 septembrie…

- Administrația de stat a Departamentului sanatații din Ternopol a publicat o fotografie in care se arata modul in care plaminii unei persoane se schimba datorita influenței asupra lor a infecției de coronavirus COVID-19. In comentariile la fotografie se spune ca, in cazul infecției cu coronavirus, plaminii…

- Potrivit medicilor și experților in sanatate publica, Romania va intra din nou in carantina din cauza numarului mare de persoane care au COVID-19 . Chair daca nu va fi vorba despre o carantinare completa a țarii, vor fi inchise anumite orașe sau județe unde numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, aseara, ca in jur de 6,3% din persoanele confirmate cu noul coronavirus sunt din randul elevilor. Probabil s-a referit la pacienții de varsta școala, incercand sa atraga atenția asupra riscului nerespectarii masurilor de protecție, mai ales in perspectiva reluarii…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarata ca in Romania, in momentul de fața, sunt peste 300 de focare de coronavirus. Aceste focare inseamna camine și azile de batrani și din domeniul industrial zone care sunt insa controlabile. Foarte multe din aceste focare sunt limitate…

- Evolutia epidemiei de COVID-19 și modul in care trebuie gestionata au fost discutate ieri de președintele Klaus Iohannis, cu principalii actori cu atribuțiuni in domeniu. Dupa ședința, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat la RRA ca evoluția epidemiei depinde foarte…