Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva luni se prevedea ca fenomenul muzicii K-Pop sa-si continue expansiunea planetara, impulsionat de o uriasa industrie de marketing care a internationalizat aceasta propunere coreeana ce imbina genurile pop si hip-hop cu muzica electronica, dar in calea caruia s-a interpus noul coronavirus,…

- Implinirea a 632 de ani de atestare documentara a orasului Suceava si a Cetatii de Scaun va fi sarbatorita printr-un amplu program de evenimente, organizate de Primaria Suceava pe durata a trei zile.Joi, 13 februarie, de la ora 18.00, admiratorii muzicii populare vor avea parte de un spectacol ...

- Reprezentanții Academiei de Muzica „Gheorghe Dima (AMGD) Cluj-Napoca, unul dintre studenți a fost în turneu cu Filarmonica „Banatul” din Timisoara și este monitorizat medical de catre un medic al Spitalului de Boli Infectioase Cluj-Napoca, informeaza Mediafax. Studentul…

- Primul concert din 2020 din seria Clasic e fantastic, aflata la a zecea stagiune, se va desfasura sambata, 25 ianuarie, de la ora 11.00, in Sala mare a Ateneului Roman. Tema concertului este "Lectia de jazz. Ce este un Big Band?". Bucharest Jazz Orchestra va fi dirijata de Simona Strungaru, iar solista…

- Incepem anul 2020 cu ganduri frumoase de mulțumire, pe care le adresam publicului fidel și sponsorilor generoși. Fara ei, proiectul Clasic e fantastic nu ar fi putut ajunge la stagiunea cu numarul 10. Pentru primele doua luni ale noului an va oferim doua concerte….cum n-ați mai auzit și n-ați mai vazut…

- Evenimentul „Iarna baimareana” are loc loc in perioada 1 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020, iar programul include spectacole in aer liber, concerte de muzica traditionala, colinde, concerte de muzica moderna, concerte de muzica clasica, momente de distractie pentru copii de Mos Nicolae, iar de Revelion,…

- Ziua Naționala a Romaniei a fost fi sarbatorita așa cum se cuvine in comuna Putna. Primaria și Consiliul Local au organizat un bogat program artistic, la care au participat cateva sute de locuitorii ai comunei. Manifestarile au debutat la ora 17.00 cu un program de cantece patriotice care s-a desfașurat…

- Pe 16 și 17 Decembrie, Sala Palatului va gazdui doua evenimente dedicate muzicii clasice, pentru a ne introduce mai rapid in atmosfera sarbatorilor. Astfel, pe 16 Decembrie sunteți așteptați la Walzing Vienna Winter Gala, iar pe 17 Decembrie la Imperial Christmas Gala II – Schoenbrunn Palace Orchestra…