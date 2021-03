Noul coronavirus 'A ÎNGROPAT' Spania - Datoria publică a atins un nivel RECORD Datoria totala a administratiei publice spaniole a depasit 1.310 miliarde euro (1.550 miliarde dolari) in ianuarie 2021, un nou maxim istoric, din cauza impactului economic al COVID-19, care a dus la o prabusire a veniturilor fiscale si o crestere a cheltuielilor, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES. Conform datelor oficiale, economia Spaniei a scazut cu 11% in 2020, cea mai mare contractie anuala din seria statistica privind PIB, aceasta punand capat celor sase ani consecutivi de crestere. Anul acesta a inceput cu un plus de 3,307 miliarde euro (3,935 miliarde dolari) la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

