Compania Metrorex va avea in cateva zile un nou Consiliu de Administratie, desemnat pe baza Ordonantei de Urgenta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care va selecta un nou manager, a anunțat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa. „Metrorex va avea in cateva zile un nou Consiliu de Administratie selectat prin 109 (Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice) care va selecta un viitor manager. Managerul va trebui sa se inscrie in tintele propuse„, a spus Grindeanu, intrebat…