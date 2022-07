Stiri pe aceeasi tema

- VIZITA… Proaspat instalat in funcția de ministru al Agriculturii, Petre Daea a vizitat județul Valsui. Mai exact, impreuna cu Sandu Damian, directorul ANIF Vaslui, acesta a vrut sa vada sistemele de irigații de pe Valea Prutului. De asemenea, la intalnire au participat primarii din comunele Berezeni…

- Un nou accident a avut loc, noaptea trecuta pe DN 2F, in apropiere de localitatea Vladia, comuna Dragomirești. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de pompieri Vaslui. „In accident au fost implicate un atelaj cu tracțiune animala și un autoturism. In cele doua…

- MODIFICARI… Propus spre votare in ședința Consiliului Local de joi, proiectul privind modificarea regulamentului piețelor nu a mai fost adoptat, dupa ce inițatorul sau, primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, l-a retras de pe ordinea de zi. Propunerea a venit din partea consilierul liberal Valentin…

- PROBLEME ARZATOARE… Regulamentul de organizare și funcționare a piețelor din municipiul Vaslui va suferi modificari dupa ce Direcția Administrare Piețe, Targuri și Oboare a inaintat Consiliului Local o solictare in acest sens. Printre altele, se propune modificarea orarului de funcționare a acestora,…

- FINAL… Infrangere la Buzau si final de sezon pentru echipa de handbal a CSM Vaslui. Echipa pregatita de Gabriel Armanu a fost invinsa de HC Buzau, scor 26-31 (12-14), si a incheiat sezonul 2021-2022 al Ligii Zimbrilor pe locul 8, cu 31 de puncte. Dupa o prima repriza echilibrata, terminata cu scorul…

- O banala cerere a unui politist local, care i-a solicitat unui sofer sa plece dintr-o statie de microbuze, a determinat o reactie violenta a conducatorului auto. Un eveniment mai putin obisnuit a avut loc in dimineata zilei de 17 mai 2022, intr-o statie de microbuze de la complexul comercial Orion din…

- Anda Adam se afla in centrul unui nou scandal! Judecatoria Cornetu a decis, prin decizie executorie, evacuarea cantareței din imobilul pe care il ocupa in orașul Bragadiru. Click! publica primele declarații in exclusivitate ale artistei! Anda Adam: „Am fost inșelata. Acest imobil nu au vrut sa mi-l…

- Machine Gun Kelly (MGK) a fost prezent pe scena de la Billboard Music Awards, unde a facut o afirmație care i-a luat prin surprindere pe fanii sai. Iata cum au aparut zvonurile potrivit carora Megan Fox ar fi insarcinata. Dupa prestația lui Machine Gun Kelly de la Billboard Music Awards au aparut zvonuri…