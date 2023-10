Stiri pe aceeasi tema

- Un senator japonez prorus, Muneo Suzuki, a efectuat o vizita la Moscova – o premiera de la invazia Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022 -, care a luat prin surprindere Guvernul japonez, care critica marti aceasta initiativa personala, relateaza News.ro . Ministerul rus de Externe a anuntat o intalnire tete-a-tete,…

- In cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, Nissan a prezentat oficial un nou concept. De aceasta data, niponii ne fac cunoștința cu Hyper Urban, un concept al unui viitor SUV electric de serie. Prin acest concept, Nissan dezvaluie un limbaj de design nou și radical, care ar urma sa fie prezent la…

- Salonul de Mobilitate de la Munchen a fost un prilej bun pentru ca cei prezenți sa vada cele mai noi apariții, dar și sa afle detalii despre viitoarele modele direct de la oficiali. Spre exemplu, germanii de la Mercedes-Benz au adus la Munchen un prototip "aproape de serie" al viitorului Clasa G cu…

- „Militarizarea” Japoniei complica situația din regiunea Asia-Pacific, a declarat duminica vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte Dmitri Medvedev.Rusia și Japonia au relații complexe marcate de zeci de ani de dispute teritoriale cu privire la cateva mici insule, controlate…

- Mai devreme in acest an, Fisker a prezentat un concept al SUV-ului Ocean, creat special pentru aventuri off-road. Iata ca acest concept a devenit acum realitate, sub forma unui pachet special care aduce numeroase modificari pentru SUV-ul electric. Pachetul, botezat Force E, este disponibil doar pentru…

- Premierul japonez Fumio Kishida a confirmat marti ca apa contaminata de la centrala nucleara Fukushima va fi deversata in ocean, in ciuda protestelor pescarilor din vecinatate, ale activistilor de mediu si ale guvernului chinez, transmite dpa. El a sustinut ca operatiunea „nu poate fi amanata”. Topirea…

- In urma cu cateva saptamani, germanii de la Opel au anunțat numele viitorului lor concept cu zero emisii care va influența din punct de vedere al designului și al tehnologiilor noile modele ale marcii din Russelsheim. Opel Experimental, caci despre el este vorba, va fi expus in premiera in cadrul Salonului…

- Japonia a sustinut marti, 8 august, ca nu a confirmat nicio scurgere de secrete militare catre China, la cateva ore dupa ce un ziar american a afirmat ca hackeri avand legaturi cu Beijingul au patruns in mod repetat in sistemele informatice nipone, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al guvernului…