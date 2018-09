Eforturile guvernelor de a-i respinge pe straini nu rezolva criza migratiei si nu fac decat sa cauzeze ostilitate, a declarat luni noul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit dpa.



"Este in interesul fiecarui stat sa adopte politici migrationiste care se bazeaza pe realitate, nu pe panica", a spus luni Michelle Bachelet, fosta presedinta a Chile, la Consiliul ONU pentru drepturile omului la Geneva, in primul sau discurs de la preluarea functiei la 1 septembrie.



In calitatea de nou comisar al ONU pentru drepturile omului, ea a criticat constructia…