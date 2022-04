Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Aleksandr Dvornikov, un general cu experiența de teren capatata in Cecenia și Siria, la comanda invaziei din Ucraina. Generalul locotenet in retragere Mark Hertling a vorbit la CNN despre semnificațiile acestei numiri, in condițiile in care razboiul din Ucraina…

- Forțele Armate ruse, potrivit BBC, pun la conducere un singur general, care mai e numit și arhitectul Siriei. Aleksandr Dvornikov, dupa cum il tradeaza și porecla, are o vasta experiența in operațiunile militare din Siria. Și, pentru ca, pana acum, trupele rusești au fost organizate și comandate separat,…

- Vladimir Putin l-a numit pe Aleksandr Dvornikov - un general cu experiența de teren capatata in Siria - pentru a conduce razboiul din Ucraina, in condițiile in care armata rusa iși schimba acum planurile, dupa eșecul de a cuceri Kievul.

- Generalul american Wesley Clark avertizeaza țarile occidentale sa-l ia in serios pe Vladimir Putin, deoarece are un plan pe termen lung privind Europa de Est și spargerea NATO. ”Tratați-l pe Putin cu seriozitate. El nu este un politician occidental. Are un plan pe termen lung și il urmarește: sa distruga…

- Generalul in retragere David Petraeus, care a comandat forțele americane in razboaiele din Irak și Afganistan, afirma, intr-un interviu acordat CNN, ca invadatorii ruși au aratat o serie de slabiciuni, in timp ce armata ucraineana este „excepțional de hotarata și surprinzator de capabila și inovatoare,…

- Generalul american Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA in Europa, crede ca Rusia se va sufoca in Ucraina in circa 10 zile daca Occidentul va susține militar Kievul. Rușilor „le lipsesc trei lucruri: nu au timp, nu au trupe și cred ca nu au nici suficienta muniție. In circa 10 zile,…

- Vicepremierul Ucrainei, Olha Stefanishyna, acuza Rusia de un “plan terorist”, cu atacuri venite din aer, dar si pe uscat. Ea susține, intr-un interviu acordat BBC, ca dupa o “rezistenta puternica” din partea armatei ucrainene, a avut loc o “operatiune enorma” a Rusiei impotriva civililor, inclusiv spitale,…

- Invazia rusa in Ucraina intra in cea de-a opta zi: dupa o noapte de bombardamente intense, in aceasta joi delegatiile rusa si ucraineana au prevazuta o a doua runda de negocieri in Belarus pentru a incerca sa ajunga la un acord de incetare a focului, in timp ce numarul refugiatilor de razboi ucraineni…