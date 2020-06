Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, de Paștele Blajinilor, circa 3000 de polițiști, carabinieri și salvatori vor patrula pentru a asigura ordinea publica și respectarea restricțiilor impuse de Comisia pentru situații excepționale. Despre aceasta au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, in cadrul unei conferințe…

- Salile de fitness și forța se vor deschide din 15 iunie, a anunțat Gabriel Toncean, președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, care a avut joi o discuție cu reprezentanții Ministerului Sanatații. Intrarea in sala de fitness va fi condiționata de un set de reguli de igiena și distanțare,…

- Gradinițele și creșele se vor redeschide pe 15 iunie. Grupele vor fi injumatațite, iar triajul epidemiologic va fi obligatoriu, se arata intr-un document pe care autoritațile ar urma sa-l faca public in zilele urmatoare.

- Terasele s-ar putea deschide din 1 iunie, iar patronii, care au inregistrat pierderi mari in ultimele trei luni, iși așteapta primii clienți cu reguli stricte.Stefan Gleveșanu, patronul unui restaurant din Brașov, a achizitionat masti pentru fiecare angajat si dezinfectanti in valoare de 3.000…

- Prmierul Ludovic Orban a declarat luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca, prin adoptarea Hotararii de Guvern instituita deja prin hotararea Comitetului National pentur situatii de Urgenta se continua starea de alerta, trecandu-se la starea de alerta maxima.

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a confirmat marti ca va relua 40% din zborurile planificate, dar va impune pasagerilor respectarea unor noi reguli. Printre acestea se numara solicitarea adresata pasagerilor de a purta in permanenta mastile de protectie si de a cere insotitorilor…

- Ministerul Sanatații și Ministerul Tineretului și Sportului au stabilit condițiile in care pot fi reluate antrenamentele in sportul profesionist. Criteriile sunt foarte stricte, dar fotbalul are nevoie sa le indeplineasca pentru a nu pierde banii din drepturi TV Fotbaliștii vor avea dreptul sa se antreneze…

- Pentru a se asigura ca lanturile de aprovizionare din intreaga UE continua sa functioneze, se solicita statelor membre sa desemneze neintarziat toate punctele interne corespunzatoare de trecere a frontierei din cadrul retelei transeuropene de transport (TEN-T) ca puncte de trecere a frontierei pentru…