- Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, privind un val de violente ce ar fi avut loc pe litoral, Compartimentul de Relatii Publice al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta face urmatoarele precizari.In ultimele sapte zile, aproximativ 3.400 de politisti din structurile operative…

- In perioada 17-23 iunie INSP ii invita pe doritori sa participe la ”Saptamana naționala a testarii consumului personal de alcool” pentru a afla care este riscul asociat consumului de alcool și spre a primi recomandari de la specialiști. Evenimentul, dedicat persoanelor cu varsta de peste 18 ani și aflat…

- Sancțiunile fața de șoferii care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc un vehicul s-au inasprit. Daca in urma cu cațiva ani conducatorii auto scapau doar cu 2 puncte de penalizare și inca 2 de amenda, acum legea e mult mai dura.Codul Rutier prevede, in prezent, intre 6 și 8 puncte de amenda pentru…

- Un barbat de 73 de ani și-a ucis fiul in fața casei din Bistrița Nasaud. Tatal l-a injunghiat cu sange rece pe fiul sau, in varsta de 50 de ani. Și-a așteptat baiatul acasa și l-a injunghiat de mai multe ori cu un cuțit. Totul s-a petrecut pe fondul consumului excesiv de alcool, spun vecinii. Vecinii…

- Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli si poate cauza accidente, traumatisme, accidente de munca, violenta, afirma specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, care sustin

- Banchetul a fost organizat pentru elevii de clasa a VIII-a de la un liceu din orașul ilfovean Otopeni, iar poliția a anunțat ca s-a autosesizat dupa ce pe grupurile de parinți au aparut informatii despre faptul ca au existat elevi care au ajuns la spital in urma consului de alcool și al altor substanțe,…

- Ce modificari propune Noul Cod Rutier in 2024: Nou indicator, obligații polițiști și retestare la 15 minute pentru alcoolemie Noi modificari aduse la Codul Rutier de o ordonanța de urgența publicata in dezbatere publica. Acestea includ retestarea la intervale de 15 minute pentru alcoolemie mica conform…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care este modificat Codul Rutier, numele sub care este cunoscuta OUG 195/2002. Proiectul este unul vast, cu modificari substanțiale legate in special de creșterea gradului de siguranța a circulației rutiere…