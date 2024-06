Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi modificari la Codul Rutier, prin care poliția va putea verifica periodic marcajele rutiere și sa notifice administratorul de drum, acolo unde exista probleme. Mai mult, daca problemele constatate nu sunt remediate, administratorul va fi amendat. Proiectul de lege care a trecut deja de Parlament,…

- La data de 30 aprilie polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 30 de ani, dupa ce a fost depistat conducand un autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat. In fapt, la data menționata mai sus, in jurul orei 07.40, polițiștii din…

- Numeroși șoferi nu sunt conștienți de aceasta și se aventureaza sa conduca fara actele necesare, riscand amenzi substanțiale din neglijența. Iata care sunt documentele esențiale pe care trebuie sa le ai asupra ta in timp ce conduci! Șoferii care fac manevre extrem de periculoase in trafic, AMENDAȚI…

- Un barbat de 53 de ani din București si-a urmarit sotia in trafic, i-a spart geamurile de la masina cu un obiect contondent, a lovit-o, iar ulterior a vrut sa fuga din tara. A fost retinut si, ulterior, arestat preventiv.

- Un proiect de modificare a Codului Rutier din 2024 propune schimbari semnificative ce ar permite polițiștilor sa amendeze șoferii bazandu-se pe inregistrarile video sau audio realizate cu camere de bord sau de supraveghere. Aceasta inițiativa vine in contextul incercarii de a combate comportamentul…

- Autoritatile au o surpriza neplacuta pentru soferii agresivi si dezordonanti in trafic. Imaginile surprinse de camerele de bord ar putea fi din nou probe pentru Justitie. Cei ce surprind comportamente agresive in trafic vor putea trimite inregistrarile audio-video polițiștilor, care, in baza acestora,…

- La data de 08 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a efectuat semnal regulamentar de oprire a unui motociclist care se deplasa dinspre Adjud catre Bacau. Acesta a incetinit pana la oprire, insa, cand s-au indreptat polițiștii spre barbat pentru…

- In perioada 01-07 aprilie a.c., polițiștii rutieri au acționat la nivelul județului Cluj pentru prevenirea evenimentelor rutiere, creșterea gradului de siguranța rutiera și combaterea indisciplinei conducatorilor de biciclete și a utilizatorilor de trotinete. Au fost aplicate in total 288 de sancțiuni…