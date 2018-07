Majoritatea parlamentara a impus trecerea prin Parlament - cu emoții, contracarate de binecunoscutele aranjamente, a Legii de modificare a Codului penal. Pe scena noastra politico-mediatica, momentul a stirnit o ditamai valvitaia: proteste nastrușnice ale Opoziției in Parlament, prin punerea in scena a instrumentelor Circului Mare din Moscova, demonstrații in Piața Victoriei, inlocuite in ultimele zile cu blocarea trecerilor de pietoni, spre disperarea conducatorilor auto și satisfacția agenților de circulație, care iși gasesc un rost pe lumea asta, declarații tari, deși macinate de clișee, ale…