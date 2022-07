Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce mai multe banci comerciale au anunțat creșteri de peste 5 puncte procentuale a ratei dobinzilor la contractele ipotecare din cadrul Programului de stat ”Prima Casa”, autoritațile vin cu o inițiativa legislativa de limitare a majorarilor pentru creditele acordate. Potrivit unui proiect de lege…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Scade plafonul pentru microintreprinderi, modificari la facilitațile fiscale in construcții Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica principalele modificari fiscale. Unele vor intra in vigoare de la 1 august 2022, altele de la 1 ianuarie 2023, iar pentru unele…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat un raport favorabil pentru ridicarea imunitatii parlamentare a fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Dezbaterile si votul secret cu bile asupra acestui raport vor avea loc in plenul de marti, dupa plenul comun al Legislativului care incepe…

- Autoritatile sau institutiile publice vor trebui sa publice solicitarile si raspunsurile la acestea in cel mult 15 zile de la data primirii Proiectul de Lege pentru transparentizarea informatiilor de interes public si usurarea accesului cetatenilor prin modificarea si completarea Legii nr.544 2001 privind…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de Hotarare de Guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale, valoarea ajutorului acordat fiind de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult…

- Adrian Caciu a fost intrebat, joi, despre afirmatia lui Florin Citu conform careia, daca nu vrem sa apara taxe noi si sa scada inflatia, trebuie sa reducem deficitul bugetar. “Asta e ca retorica in biserica. Oameni buni, asta este angajamentul acestui Guvern. Am plecat de la 7,13, 7,2 era asumat…