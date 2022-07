Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat miercuri, 30 iunie, in cursul summitului NATO de la Madrid, ca va debloca un miliard de lire sterline (1,16 miliarde de euro) pentru ajutor suplimentar acordat Ucrainei in raspuns la invazia rusa si care va include sisteme de aparare antiaeriana si drone,

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru miercuri, 15 iunie. Astfel, prețul benzinei va crește cu 9 bani, iar cel al motorinei va crește cu 33 bani. Maine, un litru de benzina va costa 33,86 lei, iar un litru de motorina 31,67 lei.

- Modificari legislative de la 1 iunie: Salariul minim crește cu 18% pentru 300.000 de salariați. 8 masuri cu impact pe piața muncii Opt modificari legislative cu impact pe piata muncii au fost adoptate in 2022 de guvernarea PNL-PSD-UDMR: Oficial, de astazi, salariul minim creste cu 18% in agricultura…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat luni, 23 mai, ca la ședința coaliției PSD-PNL-UMDR, programata la ora 18.00, se va discuta modificarea impozitelor pentru populație.„Coaliția saraciei se intalnește astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa crește, guvernul…

- Guvernul a anunțat Comisia Europeana ca „are in vedere” lansarea schemei HoReCa 2 in anul 2022, cu ajutoare de stat pentru firmele din acest sector, dar și ca ANAF va crește numarul inspecțiilor fiscale la firme și va lansa, totodata, aplicații mobile de Android și iOS, pentru accesarea Spațiului Privat…

- Scumpirile din ultima vreme i-au facut pe oameni sa caute alimente de baza mai ieftine. Tot mai multe magazine pun in locuri cat mai vizibile frigidere și rafturi cu produse care se apropie de expirare, iar astfel oamenii sunt incurajați sa dea mai putini bani pe mancare.

- Liderii Coalitiei au anuntat masurile pe care le iau Guvernul si Parlamentul in pachetul economic si social, adresat atat cetatenilor cu situatie financiara precara, dar si unor categorii socio-profesionale, precum si IMM-urilor. Din tot pachetul negociat singura masura care a scoasa a fost amanarea…