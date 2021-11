Stiri pe aceeasi tema

- Divizia de inginerie Porsche din Romania isi extinde reteaua de centre de inovare pentru dezvoltarea vehiculelor inteligente prin deschiderea, in 2022, a noului sau birou in cladirea United Business Center (UBC) 0 din Iulius Town Timisoara.

- Divizia de inginerie Porsche din Romania iși extinde rețeaua de centre de inovare pentru dezvoltarea vehiculelor inteligente prin deschiderea, in 2022, a noului sau birou in cladirea United Business Center (UBC) 0 din Iulius Town Timișoara. Compania de talie mondiala va ocupa o suprafața de 2.100 mp,…

- dm drogerie markt, singurul lanț internațional de drogherii prezent pe piața romaneasca a marcat in 30 septembrie finalul anului financiar. „In 2021 provocarile pandemiei ne-au determinat sa ne adaptam și sa pregatim un plan pentru orice posibila situație. Rapiditatea cu care compania a acționat in…

- Primul centru de vaccinare anti-COVID-19 non-stop din Romania a fost deschis in Sectorul 3 din București. Astfel, de luni pana joi, 24/24, oamenii vor putea fi imunizați cu serul produs de Pfizer.

- O platforma de joburi bazata pe cea mai mare comunitate online pentru angajați Target: creșterea comunitații la peste 1.7 milioane de utilizatori in 2022 Investiții in algoritmul de machine learning al platformei și user experience Extindere in șase țari noi in regiunea araba Undelucram.ro, cea mai…

- Maxima Profil Nord SRL este o companie deținuta de soții Ionuț Z.C. și Otilia Z.C. și este deținatorul brandului de ferestre MAXIMA. Producatorul bacauan este unul din cei mai importanți producatori de ferestre și usi din pvc din Romania, cu distribuție in peste 20 de județe și o rețea de peste 80 de…

- DEKRA, cea mai mare organizație nelistata la bursa din lume, din domeniul Testarilor, Inspecțiilor, Certificarii și Trainingului lanseaza in data de 7 septembrie primul centru de evaluare dedicat autoturismelor rulate din Romania, localizat in Brasov. Compania se așteapta sa genereze din noua linie…

- IULIUS da startul unui program pentru sustinerea antreprenorilor locali, a celor care fac parte din cotidianul nostru prin afacerile lor. Inscrierile se fac pe www.iuliuscompany.ro/golocal, iar antreprenorii interesati vor trece printr-un proces de selectie. Business-urile locale din programul Go Local…