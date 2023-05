Stiri pe aceeasi tema

- Centrul european de securitate cibernetica va fi inaugurat la București, printr-o ceremonie care se desfașoara in ziua de 9 mai 2023. La ceremonia de inaugurare participa și premierul Nicolae Ciuca, a anunțat Guvernul Romaniei. Denumirea oficiala a noii instituții este Centrul European pentru Competențe…

- La Iași, va fi inaugurat astazi, cel mai mare hub IT din țara, ce gazduiește 13 companii multinaționale. O investiție realizata in ultimii 4 ani, cu o valoare de 120 de milioane de euro și 5.000 de noi locuri de munca create. La eveniment va fi prezent premierul Nicolae Ciuca și este așteptat sa participe…

- Comisarul european Thierry Breton, responsabil pentru piata interna, va efectua miercuri o vizita in Romania, informeaza Reprezentanta CE la Bucuresti.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, comisarul european se va intalni cu prim-ministrul Nicolae Ciuca si cu presedintele Camerei Deputatilor,…

- Romanii mai au de așteptat pana cand vor reuși sa intre fara vize in Statele Unite, deși oficiali americani susțin demersul țarii noastre de a fi inclusa in programul „Visa Waiver”. Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este „legitima”, insa „nu exista garantii” ca acest pas se poate…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica, joi seara, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.Premierul Romaniei l-a felicitat pentru votul substanțial obținut și pentru asumarea responsabilitații de a conduce Guvernul Republicii Moldova, dand asigurari privind continuarea…

- Republica Moldova nu trece printr-o criza politica, asa cum incearca sa insinueze propaganda putinista de la Chisinau si Bucuresti, direct interesata sa destabilizeze actuala guvernare pro-europeana si pro-democrata al carui lider este Maia Sandu. Schimbarea de guvern este un act de rutina in democratie,…