- La Galati a fost inaugurat, astazi, un centru din reteaua infiintata de Agentia ONU pentru Refugiati si UNICEF in parteneriat cu autoritatile locale, pentru a sprijini copiii refugiatilor din Ucraina si pe familiile lor. In astfel de puncte, refugiatii ucraineni pot primi diverse tipuri de asistenta…

- La aproape o saptamana dupa ce premierul a cerut informatii despre infecțiile nosocomiale din spitale, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat marti, 25 octombrie, ca Romania raporteaza in prezent 1% din totalul cazurilor externate ca fiind infectii asociate asistentei medicale, in timp ce…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a dat slanina drept exemplu pentru care vrea sa interzica etichetele nutriscore in Romania. Este vorba despre eticheta care are 5 culori, de la verde la rosu, in care verde inchis inseamna ca un produs ar fi cel…

- Statele membre și regiunile cele mai apropiate de Ucraina vor inregistra cele mai mari scaderi ale Produsului Intern Brut (PIB) ca urmare a razboiului, arata datele raportului anual al Uniunii Europene privind starea regiunilor și orașelor publicat astazi la Bruxelles. Aceleași regiuni invecinate cu…

- Institutul Oncologic a primit de la Guvernul Japoniei un lot de echipamente medicale și medicamente in cadrul asistenței umanitare de urgența in Ucraina și țarile vecine. Lotul consta din doua fibrobronhoscoape, un videolaringoscop, 25 de pompe de infuzie, medicamente anestezice și soluții perfuzabile…

- "Patru milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzitat deja Romania" Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Tara noastra sprijina exportul de cereale din Ucraina prin porturile românesti: circa 4 milioane de tone au tranzitat deja România, a spus ministrul afacerilor externe, Bogdan…

- La aproape opt ani de la lansare, proiectul Fast Danube, ce are drept obiectiv identificarea studiilor tehnice pentru imbunatatirea conditiilor de navigatie pe sectorul comun romano-bulgar al Dunarii, are sase sa ramana „pe uscat", blocat in proceduri si negocieri interminabile. Dincolo de hatisurile…

- Un numar de 14 firme din Iasi vor participa la targul locurilor de munca pentru refugiatii ucraineni, care va avea loc pe 8 septembrie, la Casa de Cultura a Studentilor. Firmele vor pune la dispozitie peste 100 de locuri vacante. De asemenea, o alta firma mare din Iasi a manifestat intentia de a participa,…