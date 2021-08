Stiri pe aceeasi tema

- ​O fosila de crab - potcoava descoperita în statul american Illinois a oferit o surpriza mare cercetatorilor: forma creierului era intact și a putut fi analizata și comparata cu creierul de la crabii din prezent, concluzia fiind ca structura nu difera cu mult. Țesutul cerebral este, prin natura…

- În jur de 42 de oameni, printre care 25 de soldați, au murit din cauza incendiilor de vegetație care au izbucnit în zona de est a capitalei Algeriei, a precizat premierul Ayman Benabderrahmane citat de Guardian. Benabderrahmane a mai precizat ca guvernul va cere asistența internaționala…

- Președintele Emmanuel Macron s-a lansat in forța pe TikTok și Instagram pentru a susține politica de vaccinare, intr-un moment in care infectarile cresc iarași in țara, alimentate de varianta Delta, iar sute de mii de francezi ies in strada impotriva permisului sanitar, care va intra in vigoare lunea…

- "Studentii pentru care s a propus exmatricularea au conlucrat pe grupuri de comunicare Whatsapp, in paralel cu desfasurarea examenelor online supravegheate audio video de profesorii titularildquo;. "Prin dimensiunea sa, aceasta este o decizie unica in istoria Facultatii de Drept a Universitatii din…

- Sfantul Ilie 2021. Sfantul Ilie, drept, corect si bun la suflet, dar ispitit de diavol pentru a-si ucide parintii, este sarbatorit azi. Traditia spune ca, datorita puterii imense ce-i fusese data pentru a-i inlatura pe demoni, atunci cand mergea cu carul prin cer, Sfantul Ilie zguduia tronul lui Dumnezeu. Sfantul…

- Luptele din regiunea Tigray din Etiopia au dus la o foamete care afecteaza acum peste 400.000 de oameni, au anuntat oficialii ONU, conform BBC și News.ro.În prima sa sedinta publica despre criza, membrii Consiliului de Securitate al ONU au avertizat ca pâna la 33.000 de copii sunt…

- Liga Studenților (LS) Iași solicita Universitații „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) Iași sa respinga dosarul pentru avansarea in gradul de lector depus de asist. univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, fiul rectorului Tudorel Toader, deoarece nu ar indeplini criteriul publicarii tezei de doctorat. Ionuț…

- Bunii zori, maestre! Fiecarui rasarit de soare un om normal ii mulțumește lui Dumnezeu și ia viața zilei in piept fara sa-și clatine pașii. Am un frate din caregoria celor care „sunt beți la prima ora a dimineții”. Nu ma rușinez sa o spun. Cunosc bine omul caruia bautura ii cuprinde mințile ????. Sunt…