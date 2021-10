Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Alexander Schallenberg a fost investit oficial cancelar al Austriei, luni, la doua zile dupa demisia lui Sebastian Kurz, vizat de o ancheta pentru coruptie, informeaza France Presse, Reuters si DPA. Noul lider conservator in varsta de 52 de ani a depus juramantul la putin…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a cerut luni organizarea unei reuniuni virtuale a liderilor G7 "in zilele urmatoare" pentru a discuta situatia din Afganistan, unde talibanii au recapatat puterea, informeaza France Presse si Reuters. Boris Johnson a vorbit luni la telefon cu presedintele…