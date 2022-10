Noul bolid KTM: zgomot și furie X-Bow a murit, traiasca X-Bow… GT XR! Noua versiune cu omologare rutiera a coupe-ului austriac ultraușor și radical este o experiența foarte speciala. Atmosfera la bord este super sportiva, cu structura aparenta de carbon, cu scaunele rigide și cu volanul specific cu funcții dedicate conducerii. X-Bow GT XR, intrat la categoria de curse GT2, abia […] The post Noul bolid KTM: zgomot și furie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

