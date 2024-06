Noul BMW M5 este aici - aceasta este a șaptea generație a BMW M5 Aceasta este a saptea generatie a BMW M5, primul sedan sportiv al marcii. Este pentru prima data cand sedanul executive de inalta performanta are un sistem de propulsie electrificat. Sistemul M HYBRID special dezvoltat pentru acest model combina motorul V8 cu un motor electric. Puterea sistemului este de 535 kW/727 CP, dezvoltata prin combinatia dintre motorul termic ce ofera pana la 430 kW/585 CP si motorul electric cu pana la 145 kW/197 CP. Cuplu maxim al sistemului este de 1.000 Nm, dezvoltat prin combinarea motorului termic ce ofera pana la 750 Nm si a motorului electric cu pana la 280 Nm.… Citeste articolul mai departe pe autovital.ro…

Sursa articol si foto: autovital.ro

