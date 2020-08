Noul BMW 545e PHEV G30 dezvolta o putere maxima de 388 CP si consuma doar 2 litri

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de modelul Honda Civic 1.5 VTEC Turbo care are sub capota un 4 in linie de 182 CP, motor care pana acum a avut probleme cu antigelul care intra in motor si se combina cu uleiul (rechemare 1.5 milioane de motoare AICI!). Conform clientilor din Germania masina japonezilor…

- Volvo a introdus pe piața din Romania o noua versiune de baza pentru XC40. SUV-ul de segment mic dezvoltat de constructorul suedez va putea fi comandat cu un propulsor pe benzina de 1.5 litri. Unitatea cu trei cilindri dezvolta 129 de cai putere la 5.000 rpm și 245 Nm incepand cu 1.600 rpm. Propulsorul…

- La finalul anului 2014, Dodge lansa Charger SRT Hellcat, cea mai puternica berlina de serie din lume. Sub capota modelului american se afla un V8 supraalimentat de 6.2 litri capabil sa dezvolte 727 cai putere și 880 Nm. Intre timp, piața auto a virat brusc catre SUV-uri, iar producatorul american a…

- La sfarșitul anului trecut, Maserati a publicat primele fotografii camuflate cu prototipul viitorului MC20 (Maserati Corse 2020). Inițial, lansarea noului supercar a fost programata pentru luna mai, insa pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a dus la amanarea evenimentului. Conform oficialilor italieni,…

- Supercarul MC20, ce va fi prezentat in luna septembrie, se numara printre vehiculele ce vor fi echipate cu un nou propulsor Maserati. Constructorul italian a spus ca dezvolta un nou motor V6 biturbo de 3.0 litri care va inlocui V8-ul de 3.8 litri de la Ferrari. Contractul cu Ferrari expira in acest…

- Aceasta este echipata acum cu un motor pe benzina cu 6 cilindri in linie de 3 litri care ofera o putere maxima de 286 CP si 450 Nm. Pe langa acest motor masina mai vine echipata si cu unul electric de 114 CP si 265 Nm care este integrat in cutia de viteze ZF8 Plus Hybrid,…

- La inceputul saptamanii trecute, Ford a publicat primele imagini camuflate cu viitorul Mustang Mach 1. Noua versiune a celui mai vandut coupe sportiv din lume in 2019 va fi prezentata pana la finalul anului curent și va oferi atat modificari estetice, cat și imbunatațiri la nivelul performanțelor. Conform…