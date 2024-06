USR a anunțat oficial rezultatele alegerilor pentru componența noului Birou Național, desfașurate la Congresul extraordinar al partidului din 29 iunie 2024. Cei 24 de membri ai Biroului Național au fost aleși prin votul celor 600 de delegați prezenți. Conform statutului USR, președintele partidului, ales prin vot electronic de toți membrii, devine al 25-lea membru al […] The post Noul Birou Național al USR: Echipa Elenei Lasconi obține o treime din locuri appeared first on Puterea.ro .