Noul Bing va răspunde la mai puţine întrebări Noul Bing va deveni, brusc, mai putin vorbaret, dupa accesele din ultima vreme. Pentru a evita conversatiile agresive, precum cele raportate in ultimele zile de multi utilizatori, Microsoft a decis sa limiteze accesul botului la microfon. Astfel, de acum inainte, conversatiile cu Bing pot consta in cel mult 5 intrebari. De asemenea, un utilizator mai poate acum sa puna cel mult 50 de intrebari intr-o zi. Limitarea conversatiilor este evident o decizie ce are legatura cu raspunsurile nepotrivite pe care noul Bing le ofera in unele cazuri. Printre altele, noul Bing a jignit utilizatorii, le-a facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

