- Utilizatorii care au acces la noul Bing, care este disponibil, deocamdata, doar prin inscrierea pe o lista de asteptare, sustin ca chatbot-ul celor de la Microsoft a devenit agresiv in ultimile zile. Unul dintre acestia, testand capacitatile noului Bing, a fost atacat verbal de chatbot si facut sadic,…

- Directorul grupului Alphabet a explicat de ce Google, deși avea tehnologia necesara, nu a lansat un chatbot pentru publicul larg inainte de OpenAI și de Microsoft. 2023 va fi anul chatboților, dupa ce lumea a fost uimita la final de 2022 de cat de natural raspunde ChatGPT.

- Microsoft nu este singura companie care se grabeste sa integreze modelul lingvistic GPT in propriile produse. Acesta va putea fi accesat rapid si din browser-ul Opera. Kunlun Tech a anuntat ca va integra ChatGPT in Opera si ca, in curand, acesta va fi parte componenta a browser-ului, insa nu a oferit…

- Un purtator de cuvant al companiei a spus ca aceasta lucreaza la o tehnologie in stil ChatGPT, care este in prezent testata la nivel intern. Companiile de tehnologie la nivel global cauta sa profite de entuziasmul generat de ChatGPT, un chatbot de inteligenta artificiala creat de OpenAI. Utilizatorii…

- Microsoft și-a anunțat oficial intrarea in „cursa” inteligenței artificiale in cautare online și va integra tehnologia din spatele chatbot-ului ChatGPT pe motorul de cautare Bing. Utilizatorii vor putea intreba lucruri concrete și ar trebui sa primeasca raspunsuri pertinente. Google a anunțat recent…

- Microsoft a tinut o conferinta de presa pe 7 februarie, in cadrul careia a anuntat actualizari pe baza de AI, atat pentru motorul de cautare Bing, cat si pentru browserul Edge. Microsoft a anuntat de altfel un parteneriat cu OpenAI pentru a imbunatati Bing folosind ChatGPT. Urmatoarea versiune de Bing…

- Alphabet Inc, compania mama a Google, a declarat luni ca va lansa un serviciu de chatbot și mai multa inteligența artificiala pentru motorul sau de cautare, precum și pentru dezvoltatori, o replica la Microsoft Corp in rivalitatea lor pentru dezvoltarea AI, potrivit Reuters.

- Gigantul american Microsoft lucreaza la integrarea sistemului de inteligenta artificiala folosit de ChatGPT in Bing, conform surselor din cadrul companiei citate de The Information. ChatGPT este un chatbot dezvoltat de OpenAI si disponibil pentru public de la finele lunii noiembrie. Acesta este capabil…