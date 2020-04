Noul bilanț: Câți îmbolnăviți și câți vindecați mai avem In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 262 de noi cazuri de imbolnavire din cauza coronavirusului in țara noastra. In total, de la inceputul epidemiei de COVID-19 au fost raportate 12.240 de persoane infectate, iar 695 au murit din cauza noului coronavirus, transmite, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.017 au fost declarate vindecate și externate, potrivit GCS. „La ATI, in acest moment, sunt internați 221 de pacienți”, menționeaza GCS. 175.374 de teste au fost prelucrate in Romania, iar in ultimele ore au fost facute aproape 8.400 de teste… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

