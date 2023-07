Noul bilanț al atacului de la Harkov, anunțat de Zelenski Volodimir Zelenski, președintele Ucraina, a prezentat, in ultimul sau mesaj catre populația țarii sale un nou bilant al atacului de la Harkov. Seful statului afirma ca peste 40 de persoane au fost ranite, intre care 12 copii. „Rusia a atacat din nou regiunea Harkov, orasul Pervomaiski. Se presupune ca a fost vorba de o racheta Iskander. Opt cladiri inalte obisnuite au fost avariate”, a afirmat Zelenski, in ultimul mesaj video. 12 copii au fost raniți Presedintele a transmis ca ”peste 40 de persoane au fost ranite”, intre care 12 copii, doi dintre ei cu varsta mai mica de un an. „Salvatorii si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

